HBO Max es un sitio streaming que se ha destacado por tener grandes estrenos. Este 2023, su cartelera no pasó desapercibida con los lanzamientos de “The Last of Us” o “House of The Dragon”, los cuales cautivaron al público y sorprendieron a la industria del cine.

Asimismo, se aproxima una nueva película al sitio, “Barbie”, uno de los films más taquilleros de este año. La cinta nos muestra a la muñeca icono contemporánea que marcó generaciones enteras, siendo Margot Roobie, la actriz encargada de dar vida al juguete Mattel. Cabe señalar que la película no aborda una historia infantil, sino que esconde críticas con la sociedad patriarcal, entre otras.

De ese modo, muchos han estado esperando ver el largometraje online pero todavía no están suscritos al sitio, y es por eso que te contamos los detalles de como contratar el servicio de películas en Chile.

¿Cuánto cuesta HBO Max en Chile?

HBO Max, la plataforma de transmisión de contenidos de la destacada empresa WarnerMedia. En Chile, la suscripción mensual a la plataforma tiene un costo de $4.900, y se ofrece una variedad de modalidades de suscripción para adaptarse a las preferencias individuales. A continuación, detallaremos más sobre sus planes de pago.

Plan Móvil: $4.990 (1 mes) / $4.500 (3 meses) / $3492 (todo el año)

Plan Estándar: $6.900 (1 mes) / $6.300 (3 meses) / $4.908 (todo el año)

Cabe señalar que el perfil estándar de HBO Max logra permitir que 3 usuarios utilicen la plataforma a la vez.

¿Cómo contratar HBO Max?

Los pasos para contratar el sitio streaming en Chile son los siguientes:

Accede al sitio web hbolatam.com y selecciona la sección “Suscribirse ahora”.

Opta por la alternativa de contratar HBO Max.

Completa la información personal, incluyendo nombre, correo electrónico, y contraseña para crear la cuenta.

Introduce los detalles de la tarjeta bancaria que utilizarás para el pago de la suscripción de HBO Max en Chile. Disfrutarás de una prueba gratuita de 7 días con HBO Max; pasado este periodo, se realizará el cargo correspondiente al plan que hayas elegido.

¿Cómo instalar HBO Max Chile en tu Smart TV?

Si ya cumpliste con el procedimiento de contratar la plataforma streaming, entonces ahora solo queda el paso de instalar la aplicación en tu Smart TV.

Selecciona Home en el control remoto de tu TV y accede a las Apps

Ingresa a la opción de búsqueda

Busca la App HBO Max

Descarga la App y a disfrutar del contenido de la plataforma

¿Qué puedes ver en HBO Max Chile?

Estos títulos podrás disfrutar en HBO Max:

Game of Thrones

Big Little Lies

Los Sopranos

The Wire

Euphoria

Mare of East Town

Friends

The Big Bang Theory

Rick and Morty

Sex and the City

Harry Potter

El Señor de los Anillos

Matrix

¿Cuándo se estrena Barbie en HBO Max?

¡Es hoy! Este 15 de diciembre la cinta llega a la plataforma streaming.