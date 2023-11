The Newsreader, está muy cerca de llegar a Universal+ con sus nuevos capítulos, en donde los queridos protagonistas deberán enfrentarse a nuevas dificultades en el mundo de las comunicaciones y sus vidas personales.

En el escenario de 1986, la serie narra la relación poco convencional entre Anna Torv (conocida por su papel en The Last of Us), una apasionada presentadora de noticias , y Sam Reid (reconocido por su participación en Anonymous y Lambs of God), un joven y ambicioso reportero de televisión. Juntos, se embarcan en la cobertura de eventos extraordinarios de la época.

Allí Stephen Peacocke, conocido por sus papeles en series como quien trabajó en series como RFDS, Home and Away, Five Bedrooms y Wanted, interpreta a Rob Rickards, el editor de deportes y antiguo jugador de VFL en News at Six se enfrenta a desafíos cuando lo designan temporalmente como copresentador o reemplazo del presentador.

Con el aumento de su notoriedad, busca frecuentemente la ayuda de Noelene y, a medida que comparten más tiempo juntos, desarrollan una inesperada relación.

¿Qué pasará en la segunda temporada de The Newsreader?

En conversación con Red Carpet, el actor entregó detalles de lo que los fans podrán ver en la segunda temporada de la esperada serie.

Acerca de como fue integrarse a la serie, Peacocke señaló que “Es realmente genial. Estaba emocionado de ser parte de la primera temporada solo porque había trabajado con Michael Lucas, quien escribió el programa, creó el programa en un programa diferente en Australia y conocía su talento como escritor y showrunner”.

“Entonces, cuando surgió esta oportunidad, me emocionó mucho ser parte de ella. Vi que había un elenco realmente fantástico y leí los primeros episodios y pensé que eran geniales. Hacer la primera temporada fue un verdadero privilegio”, expresó.

Asimismo se refirió a la emoción que siente por poder regresar a una segunda temporada. “Otras personas han dicho que es como ponerse un abrigo viejo, cómodo y familiar o algo así. Es aún más divertido la segunda vez porque has establecido quién es el personaje”.

Sobre que esperar de Rob para el nuevo ciclo, el actor señaló que lo fans pueden esperar que su relación amorosa se siga desarrollando y que los fans lo vean “tratando de navegar principalmente su relación con Noelene. Obviamente, en la primera temporada, de la nada, Rob se enamoró de esta chica a la que probablemente no habría mirado dos veces alguna vez. Él viene de este mundo deportivo”, expresó.

Para luego agregar: “Es un futbolista bastante famoso en Australia y ha estado rodeado de mujeres glamorosas que probablemente en los años 80 lucían de cierta manera. Y se enamoró de esta mujer realmente ambiciosa y realmente capaz en la sala de redacción”

“En la segunda temporada, gran parte del viaje de Rob implica que Noeline y su relación salgan a la luz y el hecho de que, como productora joven y ambiciosa, Noeline ve que su relación se hace pública como tal vez perjudicial para su trabajo. No es bueno para ella tener una relación con alguien en la sala de redacción”.

“Creo que Rob realmente está orgulloso de su relación y quiere que salga a la luz, mientras que ella está tratando suavemente de mantener al genio en la botella, porque cree que es un personaje muy ambicioso y está apuntando hacia arriba con su carrera y piensa. que el hecho de que su relación sea pública podría ser un problema”, expresó.

The Newsroom y la década de los 80s

La serie “The Newsroom”, que explora la vida personal y profesional de periodistas y equipo dentro de una sala de redacción australiana, está ambientada en los 80s, por lo que todo lo que ocurre en la trama tiene relación a los comportamientos de la sociedad durante esa década.

Sobre como se preparó para el personaje, Peacocke señaló: “Yo era un niño en los 80. Nací en 1981”, agregando que a pesar de que era un niño, sus hermanos ya eran adolescentes, por lo que “solía ​​estar expuesto a gran parte de la cultura de los años 80 a través de ellos. Cuando era niño era un gran aficionado a los deportes y solía ver todos los deportes, transmisiones por televisión y televisión. Por supuesto, mi personaje es un reportero deportivo.

“Hubo algunos personajes de esa época en Australia en los que realmente me inspiré para mi personaje. Pero no lo sé. Lo bueno de nuestro espectáculo es que cuando caminas por el set, los escenógrafos y el departamento de arte han hecho un trabajo tan increíble con los sets que es como caminar.

“Es realmente como retroceder a esa época. Así que no es difícil sentirse como si estuvieras en los años 80. Nuestros guiones son muy buenos. Quiero decir, Michael Lucas nos dio tan buenos guiones y tan buenos personajes con los que trabajar”, añadió el actor.

Revisa el tráiler a continuación

¿Cuándo se estrena The Newsreader en Universal+?

La serie llega a Universal+ este lunes 6 de noviembre, en donde estará disponible para todos los subscriptores en Chile. Revisa el avance de la nueva temporada a continuación.