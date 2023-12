Sin duda este año 2023 estuvo lleno de conciertos y vaya grandes conciertos y es que vimos la visita de bastantes bandas y solistas que pisaron los diferentes recintos disponibles en nuestro país.

Desde Luis Miguel a The Weeknd y The Cure, Babasónicos, Pulp y más, nuestro país vivió la música de una manera increíble agotando la mayoría de shows y además incluso logrando que se agendará más de una fecha para cada uno.

Algo que recordarás de esto es que también se vendió mucha merch de los artistas y hay muchos que se quedaron sin sus poleras favoritas debido a diferentes razones.

Ahora, a unas pocas semanas de finalizar el año se viene una venta de garage para conseguir algunas de las poleras de tus conciertos favoritos a precios en oferta.

¿Cuándo y dónde comprar poleras en oferta?

Blackside Merchandising es la empresa a cargo de la merch de la mayoría de los conciertos en nuestro país. Y es que son los encargados de vender la mayoría de las poleras y demás accesorios de tus artistas.

Recientemente, la página mediante sus red social de Instagram mencionó que durante esta semana se llevará a cabo una venta de garage con poleras de algunos conciertos en oferta.

En concreto, la venta tendrá lugar en dos lugares de Santiago. Una de estas se realizará en Café La Subida en Providencia en Pedro de Valdivia Norte 691 y la otra se realizará en la Terraza del Mall Plaza Egaña ubicado en Metro Plaza Egaña.

Sobre las fechas, la página destacó que la venta se llevará a cabo desde el sábado 16 al domingo 24 de diciembre en ambos lugares y será la instancia perfecta para adquirir los últimos regalos antes de Navidad.

En cuanto al horario en que se realizarán las dos ventas las redes sociales de Blackside no han entregado mayor información y se espera que prontamente den a conocer esto.

¿Qué productos podré encontrar?

El video que publicó BlackSide en sus redes sociales solo muestra poleras y polerones de distintas bandas que han visitado Chile en estos últimos meses. Pero entre las poleras podrás encontrar merch de:

Bruno Mars; The Cure; Beck; Pulp; The Weeknd; Mastodon; Stone Pilots; Twenty One Pilots, Roger Waters; Gojira; Coldplay; Billy Idol; Pet Shop Boys; Maneskin; Ghost; Helloween y más.

Con estos artistas informados para tener merch rebajado no se descarta que quizás podrían tener aún más merchandising disponible para venta. De igual forma hay que estar atento a las redes sociales de Blackside para saber los horarios de esta pronta venta de merch para los fanáticos.