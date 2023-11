¡Rick está de regreso! TWD: The one who Live revela su fecha de estreno con impactante avance

Cada vez queda menos para que los fans de The Walking Dead se reencuentren nuevamente con Rick y Michonne en pantalla, quienes no estuvieron presentes en el final de la serie original, sin embargo, protagonizarán el esperado nuevo spin-off “TWD: The ones who live” que explicará qué pasó con ellos tras su salida de la ficción.

Tras el sorprendente final de Fear the Walking Dead la noche de este domingo, los fans se enteraron de la fecha exacta en que los esperados primeros capítulos de la producción llegarán a la pantalla. Pero eso no es todo, ya que además se lanzó un nuevo avance de lo que será el esperado regreso de los personajes.

¿Cuándo se estrena The Ones Who Live?

La serie de AMC llegará a la pantalla el próximo domingo 25 de febrero, sin embargo, la fecha de estreno en Latinoamérica no ha sido revelada.

Junto con nuevas imágenes de los padres de Judith y RJ luchando contra sorprendentes hordas de muertos vivientes, los protagonistas Andrew Lincoln y Danai Gurira, entregaron detalles de la nueva producción.

Revisa el avance a continuación

¿Cuál es la trama de The Ones Who Live?

Según el lema oficial de The Ones Who Live, la serie presenta la épica historia de amor entre Rick y Michonne, quienes se enfrentarán al difícil mundo que amenaza su existencia. “Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos… y, en última instancia, una guerra contra los vivos”, señala la descripción oficial.

La salida de Andrew Lincoln de The Walking Dead

El actor, quien protagonizó las primeras 9 temporadas de la ficción de AMC, dejó la serie el 2018, en donde su personaje se enfrentó a los no vivientes, sin embargo, hace volar un puente, con él encima, para evitar que ellos lleguen a donde están sus amigos.

Mientras que el resto de los protagonistas ve como Rick explota junto a ellos. Sin embargo, en los segundos finales del capítulo se revela que sigue vivo y que fue rescatado por un helicóptero.

Por lo que en las temporadas siguientes, Michonne, su pareja y madre de sus hijos, se entera de que Rick podría seguir vivo y deja la comunidad para ir en su búsqueda. Danai Gurira dejó la serie el 2020 durante la décima temporada, por lo que también estuvo ausente del cierre de la producción original.

Tras su salida de la serie, se anunció que el actor continuaría con la historia de su personaje a través de una serie de películas, sin embargo, hace 4 años, la cadena anunció un pequeño cambio en los planes. Ya no llegará a la gran pantalla, sino que serán series de seis episodios.

Durante el panel de la Comic-Con de Nueva York de AMC para la serie Daryl Dixon en octubre pasado, se anunció que Pollyanna McIntosh, quien interpretó a Jadis no solo en The Walking Dead, sino también en World Beyond, retomaría su papel en The Ones Who Live y en Lost, Terry. O’Quinn interpretaría a Beale.