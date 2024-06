¿Cuándo se estrena el capítulo 4? The Boys regresó con su cuarta temporada a Prime Video

The Boys, la exitosa serie de Prime Video,regresó a la pantalla con su cuarta temporada, la cual trajo de regreso a Antony Starr, Erin Moriarty, Chace Crawford, Karen Fukuhara y Claudia Doumit en los roles principales.

La producción llegó el pasado jueves con sus primeros tres capítulos, en donde nuevamente se ve al grupo denominado “The Boys” dirigido por Butcher, intentar detener a Homelander y su poder alrededor del país, asimismo, enfrentarse a los nuevos “supes” que los pondrán en problemas ahora que se encuentran más debilitados que nunca.

Por lo mismo, muchos quieren saber cuándo llegará el cuarto capítulo de la historia, que tal como se anunció recientemente, se encuentra emitiendo su penúltima temporada.

¿Cuándo se estrena el cuarto capítulo de The Boys 4?

El nuevo capítulo de la serie llegará a la pantalla el próximo 20 de junio por la plataforma de Prime Video.

Revisa el avance de la nueva temporada a continuación.

¿Qué pasará en la nueva temporada de la serie?

En la cuarta temporada de The Boys, el mundo se enfrenta a peligros inminentes. Victoria Neuman está más cerca que nunca de la Oficina Oval, mientras Homelander consolida su poder.

Butcher, con solo unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su posición como líder de “The Boys”. El equipo restante está cansado de sus mentiras. Ante el creciente peligro, deben encontrar la manera de trabajar juntos y salvar al mundo antes de que sea demasiado tarde.

Por su parte, The Seven se encuentra en la búsqueda de nuevos integrantes tras la salida de Starlight y la “muerte” de Queen Maeve, lo cual no será nada fácil, ya que Homelander está cada vez más al límite de su paciencia.

Pero eso no es todo, nuevos integrantes se suman a The Seven, volviéndose cada vez más malignos.