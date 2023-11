Una locura ha sido en TikTok la celebración de los 100 años de Disney, y es que no son pocos los que realizan la nueva actividad de la aplicación para ganar “premios” para sus videos.

“Celebra Disney 100” es el nombre de la actualización, donde puedes realizar un juego de reunir cartas de distintos e históricos personajes de la marca del ratón. Si logras hacerlo cada semana, recibirás un marco de perfil único.

¿Cuáles son las respuestas al cuestionario de Disney 100 el 4 de noviembre?

Una de las actividades para ganar cartas secretas es resolver un cuestionario. Bastante difícil si no has visto no solo todas las películas de Disney, sino también conocer alguno de los parques temáticos.

Pero aquí te damos las respuestas de este sábado 4 de noviembre para que tengas una ayudita:

¿Cuál es la altura de Woody cuando lleva su sombrero?

La respuesta es 40 centímetros

¿Qué atracción NO debutó en la Exposición Universal de 1964?

La respuesta es Mr. Toad’s Wild Ride

¿Quién es el actual presidente del Imagination Institute?

La respuesta es Dr. Nigel Channing

¿Dónde está el ESPN Wide World of Sports Complex?

La respuesta es Orlando, Florida

¿En qué ciudad tiene lugar Austin y Ally?

La respuesta es Miami

Son cinco preguntas que van cambiando todos los días y algunas son bastante complejas aún para los fanáticos de Disney. Si lo respondes ya te ganas 2 cartas.