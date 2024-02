Fabio Agostini es uno de los participantes de Tierra Brava menos queridos por los televidentes del reality show. Y es que su personaje dentro del reality no gusta a mucho.

Desde la llegada de Gabrieli, su ex pareja, es que los televidentes destacan que se encuentra aún más insoportable que antes y algunos desean que este mismo se vaya a pesar de que ya se sabe que es uno de los dos finalistas.

Y es que sus constantes peleas con Chama ya cansan a los fanáticos del programa y a los fanáticos de la venezolana.

Tenso cruce de palabras

Durante el adelanto del nuevo capítulo de Tierra Brava que se transmitirá este martes 20 de febrero es que se ve como Chama tendrá una fuerte discusión con Gabrieli y Fabio.

Y es que según se puede ver la pelea habría comenzando por un tipo de altercado en la cocina. Ya que todo parece indicar que hay algún problema con los huevos. Aunque eso no sería todo y es que el español le habría dicho a la garota que la venezolana está hablando mal de ella lo que generó esta discusión.

Debido a esto ambos participantes tendrían una fuerte discusión en la que se habría metido Gabrieli quien le dijo fuertes palabras a Chama y es que tanto Fabio como la brasileña le dijeron “Por eso nadie te quiere” esto por ser peleadora.

Ante esto Chama habría explotado y incluso le habría dicho las cosas a la cara a Agostini y es que le mencionó que “Me has dicho perra, me has dicho mentirosa”.

Fabio incluso destacó que si la venezolana fuera hombre no le soportaría ninguno de sus reclamos, algo que ya molesta a los fanáticos del reality show.

Finalmente la pelea solo hizo más que molestar a los demás habitantes de la casa y es que esta se llevó a cabo temprano en la mañana. Y es que el mismo capataz habría destacado que comenzaron temprano con sus discusiones.

Puedes revisar el adelanto del capítulo a continuación: