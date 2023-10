Este año la modelo y influencer Aylén Milla confirmó que padecía de cáncer de mamas triple negativo y que se encontraba en un duró tratamiento de quimioterapia. Este fuerte tratamiento médico la mantuvo con un estado de salud bastante delicado, además de sufrir la caída de cabello.

Luego de una lucha constante durante el mes de julio la modelo argentina les reveló a sus seguidores que el cáncer se había ido de su cuerpo. Con una hermosa foto escribió en el post:

“¡Dios MIOOOO, confirmado! El Cáncer se fue de mi cuerpo y soy agradecida!!! Bendición de renacer. Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba, 32 años y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo). Me dijiste: hola, vengo a enseñarte muchas cosas que no estás entendiendo por las buenas. Te recibí, te lloré, te odié, luego te abracé y te pregunté que quieres mostrarme?” enfatizó.

Asimismo agregó que: “Le pedí al universo, a Dios, a todos mis ángeles, mis santos y mis cristales que por favor me guíen al camino correcto. Put* que doloroso fue el camino correcto, me sacaste personas, me pusiste otras, me hiciste replantearme mi vida entera. Me abracé muy fuerte y me dije, mira pelada y todo sos hermosa, porque sos VALIENTE, fuerte con dos ovarios! Vos sola vas a poder sanarte, con entusiasmo hice todo lo que estaba en mis manos, y cada señal la tomaba como una oportunidad para sanar”.

Para finalizar dejó este reflexivo mensaje “Pedí que sacarás todo lo tóxico de mi vida, y me lo pusiste tan claro que lo hiciste sencillo y evidente a los ojos de cualquiera. ¡Gracias por esta enseñanza, pero aquí te entierro, te despido y no regreses nunca más! Adiós. Amén”.

Aylén Milla cuenta cómo superó el cáncer de mamas

Este martes Las Últimas Noticias reveló una importante entrevista con la modelo argentina que superó el cáncer de mamas y contó diversos detalles de su recuperación. “Decreté que cuando me sanará iba a ser muy feliz, iba a viajar, disfrutar amistades, encontrar personas que me quieran como soy” declaró Aylén Milla a LUN.

La ex participante de los realitys shows “Amor a prueba” y “¿Volverías con tu ex? También señaló como su cuerpo y ánimo se ha recuperado estos meses y confiesa que:

“Mi cuerpo ha sido bastante noble conmigo. Las 16 quimioterapias que tuve matan lo malo y también lo bueno. Hay deterioro de huesos y músculos, entonces el rendimiento físico no es como el de antes. Muy de a poco mi cuerpo se ha ido recuperando, después de mi última quimioterapia no me podía ni agachar de los dolores, caminaba con suerte dos cuadras y me agitaba mucho”.

Asimismo continuó contando que: “Ahora hago cosas según cómo me responde el cuerpo, a veces voy a yoga, otras veces he nadado un poco en el mar, también voy al gimnasio un poquito, dos veces por semana. Antes iba cinco veces a la semana y levantaba 80 kilos con las piernas, ahora lo hago con 30. Hay que tener paciencia, no me frustró porque sé que mi cuerpo va a volver a ser como el de antes”.

Además comentó en la entrevista de LUN sobre su cambio radical en cuánto su cabello y señaló que: “el que no me volviera a crecer el pelo, las pestañas y las cejas fue una opción. Así que decidí mostrarme sin pelo y sentí que fue algo súper natural. Antes, por parejas superficiales, sin el pelo largo no me sentía sexy y ahora esto es lo que hay y es más que suficiente”.

“Cuando me volvió a crecer el pelo fue emocionante. Ahora tengo el pelo corto que es algo que jamás hubiera hecho por mi cuenta y es maravilloso, podría usar peluca todos los días, pero prefiero sacarle el lado bonito a lo que la vida te presenta. Las uñas también las he ido recuperando” enfatizó la modelo argentina.