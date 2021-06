"Absolutamente ida y drogada": Yazmín Vásquez comparte la peor foto de su vida

Yazmín Vásquez sigue muy activa en las redes sociales, a pesar de que ya cuenta meses alejada de la televisión. Y ahora hizo gala de su característico humor para compartir con sus seguidores en Instagram la que vendría siendo la peor foto de su vida.

Sin vergüenza y con toda sinceridad, la ex panelista de TV+ se aprovechó del clásico hashtag #TBT (Throwback Thursday) para recuperar un incómodo momento que vivió a causa de su estado de salud.

"#tbt no todo es glamour bb! Jajajaja … NO ES AHORA..LAViN NO ME LLAMES ES UN EXAMEN!!!", se lanzó a escribir Yaz a modo de advertencia.

Y sobre el momento particular que exhibe la imagen, Vásquez explicó que estaba "absolutamente ida y drogada después de una colonoscopia... cada vez que veo esta foto me río a gritos porque la sensación cuando sales del examen es de somnolencia y todo parece un sueño, así que acá estoy con cara de entre sueño y felicidad!!".

"Cosas de la vida ! Gracias a mi negro @andresgil9561 que me acompaña pero también me saca fotos para después reírse conmigo !! Si supieran las cosas que le digo en ese momento! Jajajajajajaja", comentó con la alegría que la caracteriza.

Antes de cerrar, recalcó que "NO ES DE AHORA LA FOTO!!".

Yazmín Vásquez y su particular foto post colonoscopía.(1)