Trueno y su duelo con El Menor previo a FMS Internacional: "Me hace acordar a mí cuando cabro... Es una bestia”

Este sábado 22 de febrero se realizará la Fecha 4 de la FMS Internacional que se disputará en Chile. El Teatro Caupolicán albergará este impotante evento que tendrá cuatro batallones imperdibles.

Uno de ellos será Trueno vs El Menor, quienes animarán la batalla más esperada de esta nueva y última jornada clasificatoria.

El argentino conversó con Redgol, analizó este duelo y confesó un parecido con El Menor. "Va a estar zarpado. A mí El Menor me re sirve lo que hace, re raperito, me hace acordar a mí, cuando era más cabro, viste. Sigue mucho la cultura rap, Chile es un país muy rapero, tiene un público muy rapero y es un pibe que es muy de barrio, me re sirve. Va a estar re zarpado, yo me voy a divertir y rapear ahí", expresó.

Trueno también aprovechó el momento para hablar del público chileno que estará en el Teatro Caupolicán. "Yo vine una vez a Chile y estuvimos en el Caupolicán también. El mejor recibimiento y el mejor aguante. Lo mejor, papá", contó.

Para finalizar, repasó con más detalles el batallón de hoy. "Todo puede pasar, El Menor es una bestia, nos podemos romper de madre, todo. Solo espero que pase, sin pensar en nada", sentenció.

La FMS Internacional aún tiene boletos a la venta y lo podrás conseguir a partir de los 17 mil y hasta los 40 mil pesos. Accede a los boletos en el siguiente link.

Revisa las declaraciones acá: