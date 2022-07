Este miércoles se reveló el primer tráiler de Amsterdam, la nueva película de David O. Russell que cuenta con un elenco cargado de estrellas como Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington.

"No llegas aquí sin que las cosas hayan empezado hace mucho tiempo", dice el video casi en el comienzo. La historia sigue a tres amigos, dos soldados y una enfermera, que se encuentran en la capital holandesa y forman un pacto para cuidarse unos a otros, pase lo que pase.

A medida que suena I'd love to change the world, se muestra al trío en una situación complicada: los acusan de matar a alguien, "lo cual no es cierto", señala el personaje de Bale.

Además de los actores mencionados, el elenco cuenta con otros grandes artistas como Robet De Niro, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña y Rami Malek.

Mira el tráiler a continuación

¿Cuándo se estrena Amsterdam?

Amsterdam debutará en cines el próximo mes de noviembre de 2022.