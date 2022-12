En la últimas horas ha vuelto a vitalizarse la confesión que hizo Tomás González en una de sus últimas entrevistas televisivas, cuando reveló que su amor platónico de infancia era nada menos que la animadora de televisión Savka Pollak.

¿Qué dijo Tomás González de la animadora?

Cuando fue parte del programa de Canal 13 Juego Textual, Tita Ureta toda osada le preguntó al deportista: "¿Has tenido alguna vez alguna fantasía sexual con alguien quizás cuando adolescente?".

El gimnasta no tuvo problemas en responder, aunque la pensó: "Uf, no sé si sexual, pero me acuerdo que me gustaba mucho Savka Pollak".

"Pero estoy hablando de muy chico, de verla en la televisión, como en Video Loco, en estos programas así", especificó para ser claro.

Ureta no iba perder la oportunidad, así que insistió, continuó con sus indagatorias comentando: "¿Pero qué te gustaba de ella?".

"La encontraba muy bonita, simpática, no sé, yo era chico", le recordó Tomás a la panelista.

De hecho, González también aclaró que "no sé si era una fantasía sexual, pero me gustaba mucho, me acuerdo verla en la televisión los viernes".

¿Qué pasa en la actualidad?

Tita estaba motivada, así que se dispuso a abordar todas las aristas, así que le cuestionó al invitado: "¿Y hoy en día tienes alguna fantasía sexual con alguien de la televisión, del cine o algún deportista?".

"Sexual no", advirtió Tomás. "Es que fantasías sexuales como tales sí, quizás hacerlo en la playa o en lugares como más naturales, pero un fetiche o como un morbo con alguien, no".