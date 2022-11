El gimnasta más galardonado del deporte chileno, Tomás González, fue el más reciente invitado en el programa de Canal 13 Juego Textual, momento en el que tuvo una particular confesión sobre las razones por las que le pedían que se hiciera una cuenta en el sitio de suscripción para adultos OnlyFans.

En el espacio televisivo, González conversó animada mente con Katty Kowaleczko, Tita Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Pepi Velasco, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez.

Habló de su familia, de la relación con el público y hasta de un inminente retiro. Pero dado un momento, el programa conducido por Sergio Lagos derivó a la hilarante confesión del deportista.

¿Por qué le pidieron un OnlyFans a Tomás González?

En un punto del programa, Tita Ureta le preguntó al público si le han llegado propuestas indecentes a Tomás, la reacción fue que un 92% cree que sí.

"Me ha llegado de todo: mujeres, hombres, mayores, menores", expuso González, aunque advirtió que nunca responde y cuando le llegan videos o fotos no los abre.

Eso sí, el gimnasta resaltó que le llama la atención que hay muchos comentarios subidos de tono sobre una parte de su cuerpo.

"Hay una fijación con mis pies. Cada vez que subo fotos descalzo hay muchos mensajes directos", contó. Ante eso Tita confesó que lo mismo le sucede a ella, y que incluso le han ofrecido 5 millones de pesos por fotos de sus pies.

Entonces, Tomás se lanzó con la inesperada confesión: "Mis amigos me dicen que haga un Only Fans de mis pies para ganar plata", sostuvo entre risas.

Pero inmediatamente aclaró que en realidad nunca lo ha pensado, porque "no es lo mío, no me sentiría cómodo. Siento que lo mío va por lo deportivo".

Igualmente, cuando le consultaron por sus fotos de redes sociales donde sale modelando, el deportista de alto rendimiento señaló que se siente cómodo posando.

"Me gusta el tema de la moda. Creo que me acomoda. No he modelado, pero sí tengo fotos de moda. Y si me ofrecen una campaña, feliz", admitió Tomás González.