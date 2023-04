¿Se acerca la secuela? The Super Mario Bros. Movie rompe todos los récords en películas animadas

The Super Mario Bros. Movie llegó a los cines el jueves 6 de abril, siendo una película mal evaluada por la crítica la cinta encantó al público con su hora y media de duración en dónde pudimos ver a los hermanos fontaneros en una nueva aventura.

La película tuvo su primer fin de semana en Estados Unidos y la rompió en la taquilla, posicionándose como la película animada con mejor debut en el país.

Rompe los récords de películas animadas

Con un éxito en taquilla The Super Mario Bros. Movie, durante su primer fin de semana logró recaudar la suma de $195 millones de dólares en Estados Unidos, mientras que en las salas del resto del mundo acumuló $173 millones de dólares.

Por el momento medios especializados señalan que la cinta de Mario ya tiene acumuladas ganancias de $368 millones de dólares, superando a “Frozen 2” película que tenía el récord con $358 millones de dólares, convirtiéndose en la película animada con mejor debut en la historia del cine.

The Super Mario Bros Movie también es uno de los mejores estrenos del año a nivel mundial y es que ya superó a Ant-Man and The Wasp: Quantumania que solo recaudó $225,3 millones de dólares a nivel mundial.

Con este éxito en los cines no se descarta que la película siga expandiendo su universo con nuevas entregas, considerando que con su escena post-créditos nos da más para pensar la realización de una nueva parte solo nos queda esperar que desde Nintendo y Universal Pictures nos confirmen el desarrollo de la segunda película.

La película nos muestra a Mario y a Luigi, dos hermanos fontaneros, que terminan en un nuevo mundo luego de pasar por una tubería, es aquí cuando Luigi es capturado por el despiadado Bowser, un Koopa que escupe fuego que quiere hacerse con todos los Reinos del universo.

Mario, la Princesa Peach y Toad del Reino Champiñón, buscan ayuda para salvar al reino completo y a Luigi de las manos de Bowser.