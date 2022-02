The Last Kingdom 5 | ¿Cuándo se estrena la quinta temporada en Netflix?

El estreno de la quinta temporada de "The Last Kingdom" en Netflix, está cada vez más cerca. Sí, como lo leíste, la serie ambientada en el siglo IX donde lo que hoy se conoce como Inglaterra, eran varios reinos independientes, llegará dentro de los próximos días al streaming.

La historia sigue a Uhtred de Bebbanburg, un hombre que es criado por los invasores que asesinaron a sus padres, uno nobles sajones, y dividido entre sus orígenes y aquellos que lo han formado.

De hecho, es como si no perteneciera a ninguno de los dos bandos, y por ello su lealtad siempre estará a prueba. Sin embargo, elige luchar por su derechos de nacimiento.

En esta nueva temporada, veremos la batalla entre sajones y vikingos por el dominio de las tierras del norte. Las cosas comienzan a ponerse difíciles para los nórdicos, por lo que será necesario que el rey Uhtred entre al encuentro.

The Last Kingdom está basada en una serie de trece novelas de entre 2004 y 2020 conocidas como The Saxon Stories a cargo de Bernard Cornwell, y es protagonizada por Alexander Dreymon, Emily Cox, Eliza Butterworth, Eva Birthistle, Mark Rowley y Cavan Clerkin, entre otros.

¿En qué fecha se estrena la quinta temporada de The Last Kingdom?

The Last Kingdom 5 se estrenará el próximo miércoles 9 de marzo a través de la plataforma de streaming Netflix de manera exclusiva.