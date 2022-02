Tras un largo tiempo de ausencia, Star Trek estará de regreso muy pronto con una nueva película en cines.

Así lo ha manifestado Paramount, que además manifestó que la producción traerá de regreso al Capitán Kirk interpretado por Chris Pine y también al Señor Spock de Zachary Quinto.

Pese a que ha pasado tiempo desde la última cinta, el estudio quiere que la nave Enterprise realice un nuevo viaje interestelar con el reparto que supo ganarse el corazón de los fanáticos: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg y John Cho.

La producción será dirigida por Matt Shakman, quien ha estado detrás de capítulos de Game of Thrones, Fargo, The Great y It's Always Sunny in Philadelphia, además de WandaVision, serie que fue nominada a 23 premios Emmy.

Recordemos que hace diez años, J.J. Abrams estrenó el reboot de la franquicia, luego lo hizo con Star Trek: En la Oscuridad. En 2016, Sin Límites estuvo a cargo de Justin Lin. Desde entonces, la franquicia se ha mantenido en pausa probablemente por la inesperada muerte de Anton Yelchin en 2016.

Star Trek 4 tiene contemplado comenzar su producción a finales de 2022.