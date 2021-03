Snyder Cut Justice League | A qué hora se estrena el corte de Zack Snyder en Chile y Latinoamérica

No hay plazo que no se cumple ni deuda que no se pague. Y en el caso de Snyder Cut Justice League culminará su plazo de espera mañana jueves.

Así es, porque a partir de este 18 de marzo a las 03:00 horas de la madrugada, la producción original de HBO Max estará disponible para los fans de DC de todo el mundo y Latinoamérica, incluyendo a Chile, Argentina, Brasil, Perú y los demás países del continente.

La pieza que tiene una duración de 4 horas 1 minuto y 28 segundos estará disponible hasta el próximo 7 de abril, con un lanzamiento por medio de Premium Video on Demand (PVOD) a través de varias tiendas virtuales.

El estreno oficial del Snyder Cut de "Justice League" se dará a través del servicio streaming de HBO Max. Sin embargo, como esta distribuidora online no está disponible en todo el mundo, el mismo Zack Snyder se encargó de que su estreno se vea en todo el planeta.

Es por esto que La Liga de la Justicia se podrá ver en Chile por medio de las siguientes plataformas digitales: Apple TV, Cinépolis Klic, Google Play y Direct TV.