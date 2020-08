Skone: "Quiero mostrar que puedo volver a competir en una Red Bull Batalla de los Gallos"

Skone regresó a Red Bull Batalla de los Gallos luego de consagrarse campeón de la Internacional en el 2016 y en conversación con el web de la lata reveló los motivos que lo llevaron a regresar a la escena.

"Lo único que quiero conseguir con mi vuelta, independientemente del resultado, es mostrar públicamente que, a pesar años de los años, puedo volver a competir en una Red Bull sin motivo para ello, con todo lo que supone, porque hay cosas que se pueden hacer por amor al arte y por respeto a lo que haces", explicó a Red Bull.

Y agregó que "evidentemente, a mí que vuelva Chuty me motiva muchísimo. Cuando se gana, que es mi intención, siempre gusta más hacerlo en presencia de los mejores, y Chuty es uno de los mejores. No es lo mismo ganar una competición en la que Chuty y/o Aczino no participan".

Sobre una competición Nacional sin público, Skone reveló: "Creo que me va a beneficiar. Yo estoy acostumbrado a rapear sin público, aunque lo haya. Evidentemente, la energía es otra y es un factor nuevo para todos nosotros, pero el otro día ya tuve la ocasión de competir sin público y dí muy buen nivel. De hecho, creo que la gente se va a sorprender de las cosas que sé hacer".

Por último, Skone se refiere a lo que sería un fracaso en su regreso a Batalla de los Gallos. "Tendría que verme en la situación, pero para mí un fracaso sería hacerlo mal. Al margen del resultado y en la posición en la que quede, que obviamente voy a por todas, si lo hago mal no estaría contento. A estas alturas no tengo nada que demostrar, quiero quedarme satisfecho conmigo mismo", sentenció,