Sigrid Alegría reclama pensión alimenticia para sus hijos: “Todavía estoy esperando” 

Nuevamente, Sigrid Alegría deja en claro que poco o nada le importa lo que opine el resto sobre su forma de ser. Pero sobre todo en redes sociales, donde últimamente ha llamado la atención por su brutal honestidad.

Hace una semana disparó con todo contra Nano Calderón tras la revocación de su medida cautelar. "Hernán Calderón salió de la cana a un psiquiátrico-hotel", resaltó la actriz en las historias de su Instagram junto a una foto del hijo de Raquel Argandoña. Esto para luego recalcar su apreciación con un ácido comentario: "Ojalá sepa hacerse bien el loco, para que no salga de ahí y termine matando a alguien".

Y ahora vuelve a revolucionar la web con una particular imagen que se viralizó estos últimos días que hace alusión a los llamados “papito corazón”. En este meme aparece el personaje He-Man junto al siguiente texto: “Y recuerden amigos, ‘evadir, no pagar: otra forma de luchar’ no se refiere a la pensión de alimentos, barsas q**”.

La intérprete nacional aprovechó esta polémica publicación para contar que no ha recibido pensión de alimentos para sus hijos. “¿Alguna madre ha recibido del 10% de la afp para achicar la deuda de pensión alimenticia? Yo todavía estoy esperando 3er juzgado de familia, Jejeje, a no pasarse película los Papi Riqui”, escribió.

Su descargo causó furor entre sus seguidores, pues hubo muchas madres que se sintieron identificadas con su situación. “Nada por acá aún, siguen re liquidando, notificando etc, y eso que hice el trámite el primer día”, expresó una usuaria.

“También nada aún, mientras el perla se gasta la plata de mis hijos paseando por el sur haciéndose pasar por un galán y hombre preocupado por sus hijos”, comentó otra mujer.