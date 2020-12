Sergio Rojas se refiere su enfrentamiento con Pancho Saavedra

Tras su salida del "Primer Plano del Pueblo", que se transmitía online, Sergio Rojas utilizó su propia cuenta de Instagram para conversar con sus seguidores.

Y en ese contexto el día de ayer mientras realizaba un en vivo en la plataforma de su programa llamado

"El Live sin Nombre" habló acerca de un enfrentamiento que tuvo con Francisco Saavedra por haber revelado el sueldo de su esposo.

Mientras Rojas estaba realizando el programa dijo sobre el animador de Lugares que Hablan "Les quiero contar que Francisco Saavedra estaba muy molesto conmigo porque resulta que en el Instagram que era antes de Primer Plano del Pueblo, yo le cambié el nombre porque no quería tener problemas con la Cecilia Gutiérrez". luego agrega que "en este, hicimos una publicación donde aparece el marido de Pancho Saavedra, que además él lo mostró en su cumpleaños y resulta que trabaja en el Gobierno".

"Toda la gente que trabaja en el Gobierno, que es funcionario público los sueldos están en una plataforma que es Gobierno Transparente y yo me metí y me aparece el sueldo del señor, yo no estoy haciendo nada malo porque es una información pública", sentenció.

Posterior a eso señaló que el conductor de Contra Viento y Marea comenzó a contactarlo insistentemente por WhatsApp tras revelar lo que ganaba su esposo "yo subo esto y él me empieza a mandar mensajes como loco de la cabeza" después añade que ante la persistencia no se atrevía a abrir los mensajes ya que sabía que sería algo malo ¿por qué hiciste eso Sergio?, ¿acaso es importante publicar el sueldo de mi marido?", decían los textos explicó en el espacio.