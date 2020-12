Sergio Rojas habla sobre la acusación de Patricia Maldonado contra "Me Late"

El periodista Sergio Rojas le respondió a Patricia Maldonado por sus dichos donde acusaba al programa de La Red de tener como causa que le bajen el canal de Youtube.

El programa online "Las Indomables" tiene actualmente 109 mil subscriptores en YouTube. El espacio ha estado en el ojo de la polémica debido a los comentarios que se emiten durante su transmisión, más recientemente la controversial entrevista al ex tenista Marcelo "Chino" Ríos donde lanzó ofensivas frases contra la comunidad LGBT+, además de referirse en duros términos a las feministas y acusar de abuso a la diputada Pamela Jiles.

El capítulo del ex tenista fue eliminado por la plataforma y Maldonado respondió este lunes en su programa donde afirmó que en Me Late tenían una causa para hacer que cierren su canal.

Ante esto Sergio Rojas respondió “Aquí no hay campaña de nada. Lo que pasa es que nos parecen ofensivos y violentos algunos dichos, como lo que pasó con la Daniela Vega y ahora Marcelo Ríos, que se fue no solamente en contra de la Kena (María Eugenia Larraín), sino que además contra el movimiento feminista, contra la misma Cata Pulido. Era un programa que todos sentíamos que no era real lo que estábamos viendo y escuchando. Pero no, no hay ninguna campaña de nada.

Continuó agregando que “yo no tengo ninguna mala onda con nadie, porque no soy amigo ni enemigo de nadie. Nosotros no andamos incitando por nuestras redes ni tampoco hacemos un llamado público para que bajen el programa de la Maldo".

Luego se refirió al contenido que se me emite en el programa “lo que sí creo como comunicador, cuando uno se ve enfrentado a este tipo de comentarios que crean odiosidades debe también hacer una reflexión de que esto no está bien. No está bien llamar al odio, denigrar a la gente por su género, por su condición sexual". Finalizó el panelista.