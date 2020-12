Patricia Maldonado señala que el programa "Me Late" tiene una cruzada en contra de su canal

El programa online "Las Indomables" que conduce Patricia Maldonado en compañía de Catalina Pulido a través de YouTube tiene actualmente 109 mil subscriptores. El programa ha estado en el ojo de la polémica debido a los comentarios que se emiten durante su transmisión , más recientemente la controversial entrevista al ex tenista Marcelo Chino Ríos donde lanzó ofensivas frases contra la comunidad LGBT+, además de referirse en duros términos a las feministas y acusar de abuso a la diputada Pamela Jiles.

El capítulo del ex tenista fue eliminado por la plataforma y Maldonado respondió este lunes en su programa donde afirmó que se estaba atentando contra la democracia en un país democrático.

También se refirió al programa de La Red "aquí hay algo claro, hay un programa, Me Late, no lo he visto nunca pero me cuentan todos los días cosas, están enseñando cómo se cierra un canal… Nosotros les podríamos enseñar lo mismo. Nosotros podemos decirle a usted que se dirija al Consejo Nacional de Televisión y denuncie a ese canal, que lo que ellos están haciendo es que están atentando contra la democracia de nuestro país. Lo mismo. No debería ocurrir. En Chile esto no debería ocurrir".

Luego continuó refiriéndose al tema señalando que "¿Qué les molesta? ¿Les molesta el éxito y la cantidad de gente que nos sigue? No es problema de nosotros que ustedes chiquillos de ese canal pequeño no tengan esa sintonía que tenemos nosotros, y que no tengan esos suscriptores, y que no que tengan los invitados que tenemos. No es problema de nosotros. Ustedes tienen que volar con vuelo propio, no ajeno. Tienen que volar con vuelo propio". Finalizó muy molesta por la baja de su contenido de Youtube.