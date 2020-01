Selena Gomez admite que fue víctima de "cierto abuso" perpetrado por Justin Bieber

La cantate Selena Gomez se encuentra promocionando el retorno a la música con su nuevo álbum. Por lo mismo se ha visto expuesta al escrutinio de la prensa y en uno de esos momentos mediáticos reveló que fue víctima de "cierto abuso" de tipo emocional durante el tiempo que mantuvo una relación con Justin Bieber.

En conversación con la estación NPR, la cantante hoy con 27 años recalcó que "no estoy siendo irrespetuosa, pero sí siento que fui víctima de cierto abuso".

"Aunque no quiero pasarme la vida hablando de esto, estoy muy orgullosa de poder decir que me siento más fuerte que nunca y que he encontrado una manera de pasar por ello con la mayor elegancia posible", sostuvo.

Gomez tuvo una tormentosa e intermitente relación amorosa con el intérprete de "Yummy", entre 2014 y 2018, época de su vida que selló con el lanzamiento de su canción "Lose You To Love Me".

Justamente al ser consultada por el tema, Gomez decantó en los detalles de lo que padeció con el popular intérprete.

"Fue muy difícil y estoy contenta de que ya llegó a su fin. Y siento que fue una buena forma de decir 'ya está hecho'", aseguró la intérprete.