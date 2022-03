La actriz Sandra Bullock sacudió al mundo del espectáculo recientemente cuando anunció que se retirará temporalmente de la actuación. La ganadora del Oscar estará por última vez en la pantalla este 2022 antes de su gran pausa.

En conversación con Tracy Smith para CBS Sunday Morning la multi premiada intérprete reveló los motivos tras su decisión. "Trabajar frente a la cámara necesita tomar una pausa... hasta que no me sienta como me siento ahora cuando estoy frente a una cámara".

Agregando: "Quiero estar en casa. Así que no le estoy haciendo ningún favor a nadie que esté invirtiendo en un proyecto si digo: 'Solo quiero estar en casa'. Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Solo quiero estar presente y ser responsable de una cosa".

La actriz de The Heat reveló inicialmente su decisión en una entrevista con EW, en donde comentó: "Necesito estar en el lugar que me hace más feliz. Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy en el trabajo, y es [un 24/ 7 trabajo]. Y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia".

Bullet Train será la última vez que veamos a Sandra Bullock en la pantalla antes de su pausa laboral, cuyo estreno llegará en julio de este año. Sin embargo, The Lost City la cual se estrena el 25 de marzo fue la última película que filmó, lo que la convierte en su proyecto final.