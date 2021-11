Rockmond Dunbar abandona la serie 9-1-1 por no querer vacunarse: ¿Cómo fue el final de Michael?

En el más reciente capítulo de 9-1-1 se vivió la inesperada salida de Rockmond Dunbar, quien ha interpretado a Michael Grant durante las cinco temporadas de la serie.

Su salida del espacio, sin embargo, no se debe a una idea creativa de los guionistas como él señaló en su comunicado, si no qué está relacionada con la política de vacunas contra el covid para el equipo de filmación.

El actor aparentemente solicitó exenciones médicas y religiosas del mandato de vacuna COVID-19 del programa, que según los informes, 20th Television negó.

En su comunicado, el actor señaló: “Solicité adaptaciones religiosas y médicas de conformidad con la ley y, lamentablemente, mi empleador me lo negó".

"Mis creencias sinceras y mi historial médico privado son aspectos muy íntimos y personales de mi vida que no hablo públicamente y no tengo ningún deseo de comenzar ahora".

Asimismo, agregó: "He sido actor en este negocio durante 30 años, pero mis papeles más importantes son como esposo y padre de nuestros cuatro hijos pequeños. Como hombre que camina en la fe, espero con ansias lo que me depara el futuro.

"He disfrutado las últimas 5 temporadas con este maravilloso elenco y equipo y apreciaré el tiempo que he tenido la bendición de pasar con esta serie y les deseo a todos los involucrados nada más que lo mejor ", expresó en el comunicado.

La respuesta de FOX

20th Television ha respondido con la siguiente declaración: “Nos tomamos muy en serio la salud y seguridad de todos nuestros empleados y hemos implementado un proceso de confirmación de vacunación obligatorio para quienes trabajan en la Zona A en nuestras producciones. Con el fin de garantizar un lugar de trabajo más seguro para todos, el personal de la Zona A que no confirme su estado de vacunación y no cumpla con los criterios de exención no será elegible para trabajar ".

Dunbar ha estado en 9-1-1 desde que se estrenó en Fox el 2018. Interpretó a Michael, cuyo matrimonio con Athena (Angela Bassett) terminó cuando confirmó su homosexualidad.