"The Price of Glee" es el nombre del documental que estrenará Investigation Discovery y Disney+ sobre la historia detrás de la serie Glee y la supuesta maldición que rodea al cast.

La serie Glee se estrenó en 2009 por el canal FOX y tuvo un total de 6 temporadas, si bien la serie tuvo su éxito durante aquellos años, el que se mantiene hasta la actualidad, las polémicas que rodean al reparto no hacen más que afianzar la “Maldición de Glee” de la que tanto hablan los fanáticos.

Nuevo documental

Discovery y Disney+ van a estrenar una docuserie de tres partes que se llamará “The Price of Glee” y que abordará la problemática que hay alrededor del cast con la muerte de 3 de sus protagonistas.

Con un grupo de expertos como los encargados de desentrañar los misterios de la serie que finalizó el 2015, el documental se dividirá en tres partes en donde en cada uno de los capítulos tomará la muerte de cada actor los que son Cory Monteith, Mark Salling y Naya Rivera.

Cabe destacar que Cory Monteith murió en 2013 a los 31 años debido a una sobredosis, esto mientras la serie se encontraba en emisión, lo que significó un capítulo especial de la serie en dónde se le dió un cierre al personaje de Finn Hudson.

En tanto, Mark Salling interpretó a Noah “Puck” Puckerman y murió en 2018 con 35 años por un suicidio, ya que de lo poco que se sabe de la muerte del actor es que la policía respondió a un llamado de informe de muerte en una zona boscosa de Los Ángeles un 30 de enero. Es importante señalar que el actor durante 2016 fue acusado de recibir y poseer pornografía infantil, declarandose culpable de posesión, la sentencia estaba fijada para el 7 de marzo de 2018.

Finalmente la última actriz en fallecer fue Naya Rivera, quién interpretó a Santana López en la serie, Naya murió en 2020 luego de que saliera a navegar en un bote con su hijo en el Lago Piru del condado de Ventura en California. Rivera falleció a los 33 años de manera accidental ya que su muerte fue para salvar a su hijo de 4 años a quién ayudó a subir al bote alquilado para después pedir ayuda y desaparecer en el agua, su cuerpo fue encontrado cuatro días después de que se reportará su desaparición.

¿Cuándo se estrena?

“The Price of Glee” se estrenará el 16 de enero de 2023 en Investigation Discovery de Disney+ para Estados Unidos y Europa, sin existir una fecha de estreno para Latinoamérica.

Discovery presentó el primer tráiler de la docuserie hace una semana y no estuvo exento de polémicas ya que los fanáticos no están contentos con este documental y se ha llenado de críticas tanto de los espectadores de la serie como también de parte de ex integrantes del elenco.

Puedes revisar el tráiler de “The Price of Glee” a continuación: