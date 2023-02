Está cerca de comenzar el Festival de Antofagasta, el evento será este espectáculo no tendrá costo para los asistentes y presentará diversos artistas nacionales. Uno de ellos es el cantante Pailita, uno de los más populares de nuestro país. Descubre cuándo se sube al escenario.

¿Cuándo se presenta Pailita en el Festival de Antofagasta 2023?

Pailita confirmó con un video señalando que se presenta el 12 de febrero en el Festival de Antofagasta. “Esto es para toda mi gente de Antofagasta. Este 12 de febrero voy a estar cantando mi show entero allá en el Festival para que vayamos a pasarlo bacano”.

Finalmente, el cantante comentó que no se difundiera información falsa sobre sus conciertos.

"Otra cosa más importante. Que no se hagan especulaciones falsas. Me han llegado muchos mensajes donde se publicaba que nosotros cobrábamos tanto (75 millones de pesos), eso no es verdad. No traten de cagarnos el evento (sic), llevamos hablando de este evento con el alcalde hace más de un mes, estaba todo claro desde un principio, para que no anden creyendo cosas que no son", señaló.

¿Cuándo se realiza el Festival de Antofagasta 2023?

El evento se realizará en el Estadio Calvo y Bascuñán los días domingo 12, lunes 13 y martes 14 de febrero.

Una noticia importante es que el alcalde Jonathan Velásquez indicó que al ingresar al recinto debe traer cooperación para los afectados en la zona sur a causa de los incendios.

“El Festival de Antofagasta será absolutamente gratis, no tendrán que pagar ni un solo peso. Pero eso sí, este será un festival solidario donde tendremos camiones afuera y tu entrada va a ser en cooperación para la gente del sur de nuestro país. Puedes traer alimento para perros de 5 kilos para arriba y los que no traigan cooperación no van a poder entrar (…) pueden traer ropa nueva, alimentos no perecibles, alimento para gatos, ropa de abrigos, pantalones, pañales, útiles de aseo. ¡Tienen que traer cooperación! Si no traen cooperación no van a poder entrar. Si vienen cuatro personas, tienen que traer cuatro cooperaciones (incluye niños)”, indicó la autoridad.