A Raquel Argandoña también le hackearon su Whatsapp

Raquel Argandoña se sumó a Tonka Tomicic y es el segundo rostro de Canal 13 cuyo teléfono celular es intervenido, según ella misma dio a conocer a través de redes sociales.

Tal como lo hizo la animadora de "Bienvenidos", Argandoña publicó un mensaje en su Instagram para dar a conocer el suceso.

"Urgente a mis [email protected] hackearon mi Whatsapp", escribió la madra de Kel Calderon y, una vez más tal como Tomicic, no entregó más detalles de lo acontecido.

Esta es la segunda vez en menos de una semana que intervienen el smartphone de una figura televisiva. La tarde del martes, Tonka Tomicic alertó de la misma forma que había sido víctima de este delito cibernético.

La conductora del matinal de Canal 13 contó que "me pareció raro y se fue a blanco como cuando uno recién baja la aplicación".

"Fue como empezar desde cero, me pidió que ingresara mi número de teléfono y un código. Introduje mi teléfono, pero la aplicación ya no reconocía mi teléfono, no alcancé a meter ningún código", explicó a LUN, después de que ya había puesto una denuncia en la Brigada del Cibercrimen de la PDI.