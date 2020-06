"Me pareció raro y se fue a blanco": Tonka Tomicic revela detalles del hackeo a su Whatsapp

Tonka Tomicic salió la tarde de este martes a emitir a una alerta para sus contactos, tras darse cuenta de que su Whatsapp había sido hackeado. De hecho, la animadora llamó a derechamente bloquear su contacto por medio de su cuenta en Instagram, pero no contó mucho más.

Ahora, la figura del matinal "Bienvenidos" contó que "a las 6 de la mañana, después de terminar de hacer ejercicios, me empezaron a llegar varios mensajes de texto con códigos de WhatsApp".

Aún así continuó con su rutina y, según contó a LUN, "no hice caso, pero me pareció raro porque la semana anterior también había pasado lo mismo. A las 8:15 estaba en el canal, ya preparada para el matinal. Estaba hablando en un grupo de WhatsApp cuando de pronto la aplicación se va a blanco".

La publicación de Tonka Tomicic en Instagram, para alertar sobre el hackeo a su cuenta de Whatsapp.

Al parecer, el ataque que recibió era mucho más eleborado de lo que pudo anticipar, ya que "me pareció raro y se fue a blanco como cuando uno recién baja la aplicación".

"Fue como empezar desde cero, me pidió que ingresara mi número de teléfono y un código. Introduje mi teléfono, pero la aplicación ya no reconocía mi teléfono, no alcancé a meter ningún código", explicó.

Tonka comprobó el hackeo una vez que "a algunos amigos le empezaron a llegar mensajes a grupos, sólo a grupos antiguos que tenía en mi WhatsApp. Sin embargo, yo podía seguir utilizando mi teléfono, desde ahí llamé a la PDI para poner la denuncia".

Finalmente, la PDI concurrió hasta las dependencias de Canal 13 para chequear el aparato y Tomicic tuvo que terminar reemplazando su dispositivo.