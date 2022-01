El ex participante del programa Rojo ganó una gran popularidad luego de participar en diferentes temporadas como también en el estelar de Canal 13 “ Bailando por un sueño”. Sin embargo, pese a tener un gran apoyo por el público el gran bailarín habría decidido tomar otro camino referente al nuevo programa del 13 “Aquí se Baila”.

El influencer y conocido bailarín en más de alguna ocasión habría compartido por medio de sus redes sociales que sería parte del equipo del nuevo programa, pese a esto causó un gran impacto tras no aparecer en los afiches o menciones de las personas que compondrían el grupo de baile.

Actualmente en el programa se encuentran excompañeros y amigos del bailarín que en más de una ocasión han compartido escenario o alguna salida de colegas.

El programa “Aquí se Baila”, debutó el pasado lunes 10 de enero dónde conocimos a los participantes y el jurado que lo compone.

El miércoles pasado se vivió la primera jornada de eliminación en donde Karla Melo y Yasmín, fueron duelistas finales. Ambas participantes debieron improvisar un baile de manera individual referente a una canción que duraba 1 minuto con 38 segundos.

Concluido el tiempo, el jurado evaluó y Karen Connolly anunció que, por decisión no unánime, la ganadora del duelo fue Karla Melo.

El ex participante es el bailarín Juan Francisco Matamala el cual no se encuentra en Chile, ya que se fue a probar suerte en México.

“Mucha gente me empezó a preguntar sobre el programa, si entraba a bailar, si estaría en la competencia, y quise aclarar que efectivamente me llamaron, tuve conversaciones con Canal 13, un canal que quiero mucho, que respeto mucho, un equipo exquisito, donde hay varios del equipo de ‘Rojo’, desde el Festival de Viña, entonces es como mi casita, siempre me he sentido a gusto trabajando con ellos”, expresó el bailarín.