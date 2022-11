Christina Applegate reapareció públicamente tras revelar su aumento de peso y su diagnóstico de esclerosis múltiple (EM), situación por la que "no puede caminar sin bastón".

La compleja situación que está atravesando la intérprete contrasta con el reconocimiento que recibió este lunes: Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

"Esta es la primera vez que alguien me verá como soy", indicó la intérprete de 50 años a New York Times, el lunes pasado mientras conversaba sobre la próxima tercera y última temporada de la serie que protagoniza, Dead to Me.

¿Qué dijo Christina Applegate al reaparecer públicamente?

La actriz llegó con su bastón, traje de dos piezas y descalza. Esto último lo explicó ella misma en un momento en que se mostró evidentemente emocionada y no pudo contener las lágrimas por el reconocimiento.

"Para algunas personas con esclerosis múltiple, los zapatos puede hacernos daño o hacernos sentir desequilibrados. Así que hoy fui yo. Descalza", explicó.

En la instancia, Applegate también contó que "he tenido una vida muy interesante, pero todo comenzó realmente cuando era una niña pequeña y estaba esperando en la fila para ver la primera película de Guerra de las Galaxias en esta misma calle y en este mismo teatro".

"Yo miraba todas estas estrellas y pensaba: '¿Quiénes son estas personas?¿Hicieron algo bien? ¿Hicieron algo mal? Sea lo que sea... quiero una. Yo quiero una'. Y tenía cinco años, así que este día significa más para mí de lo que se pueden imaginar", añadió.

Antes de cerrar la ceremonia contó que no podía aguantar "de pie mucho tiempo", razón por la que tuvo que sentarse para continuar.

"Eres mucho más de lo que crees. Eres tan preciosa, amable, amorosa, inteligente... y cada día tengo la suerte de despertarme y llevarte al colegio. Eres mi todo. Gracias por estar a mi lado en todo esto", subrayó.