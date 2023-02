Aquí se Baila vive una inesperada baja a pocas semanas de estrenar su esperada nueva temporada, esto luego de que la actriz Daniela Nicolás anunció su salida del espacio debido a una lesión que le impide sumarse a la competencia.

A través de su cuenta de Instagram, la ex panelista de Más Vivi que Nunca señaló que lamenta mucho la situación, ya que era algo que deseaba realizar. "Acepté súper emocionada y al mismo tiempo ansiosa porque era un gran desafío para mí, y los que me conocen saben que soy súper esforzada y perfeccionista, así que iba a dar la vida por el programa".

Asimismo, revela que se creó una gran conexión con su coach, Constanza Azua, y su pareja de baile, Diego Espinoza.

A pesar de que todo comenzó de la mejor manera, el pasado lunes ocurrió algo mientras terminaban un ensayo "Sentí un dolor en mi costilla, pero nada grave", señalando que fue a Urgencias, pero que no le encontraron nada, por lo que continuó con los ensayos pero con más cuidado.

La jornada del jueves, sin embargo, todo cambió, ya que mientras realizaba un lift sintió un fuerte ruido en la parte donde sintió el dolor anteriormente. Tras ir a urgencias le dieron le explicaron lo que ocurrió. "Me había fracturado una costilla, imposibilitándome seguir en la competencia. Creen que el lunes me la había fisurado y terminó de quebrarse el jueves".

"Les juro que lloré horas ese día. Lloramos todos. Fue súper triste porque estábamos dándolo todo y el sueño de estar en el programa se acababa. La producción del programa se portó un 7 conmigo y me apoyaron en todo", expresó en su publicación.

"Ahora me estoy cuidando full junto a mi familia que me está acompañando y espero de todo corazón poder volver en el futuro. Les agradezco sus mensajes de preocupación y cariño. Esto no se acaba aquí, estoy segura", concluyó la intérprete.