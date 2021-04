"Parece que aquí el interés era cuestionar mis intenciones": Pamela Jiles aclara los motivos de la discusión con Amaro y Sergio Lagos

La diputada Pamela Jiles se contactó con el programa de TV+ "Me Late" para aclarar el tenso momento ocurrido hace algunos días con los conductores del matinal "Bienvenidos" Amaro Gómez Pablos y Sergio Lagos, donde la parlamentaria calificó las preguntas de los conductores del programa como "pelotudas" y "tontas".

Sobre el tema, en el programa que conduce Daniel "Huevo" Fuenzalida, la diputada señaló que realizó el móvil con el matinal ya que conoce a un miembro del equipo. "Guillermo Muñoz, efectivamente, es el mejor editor que puede tener un programa de televisión, le tengo un enorme respeto profesional, y di ese móvil porque él me lo pidió”, comenzó señalando.

Asimismo, agregó que le molestó que no se estuviera tomando en cuenta la importancia de la información que estaba entregando. "Con información de ese nivel lo que uno hace es indagar más, referirse a ese tema y parece que aquí el interés era cuestionar mis intenciones", señaló Jiles.

Igualmente aclaro que "yo jamás me referí a las características de Sergio ni Amaro como persona, yo hice referencia a la forma inadecuada que tuvieron para preguntar. Lo hice porque es frecuente en ellos sentirse con el derecho de faltarle el respeto a los entrevistados y yo no estoy en condiciones de admitirlo".

Acerca de si ella puso limites para realizar la entrevista, la periodista señaló que no. "Ustedes me conocen yo jamás le pondría a un colega mío limites de ese tipo. No le pondría condiciones jamás al periodismo. Yo soy una firme partidaria de la libertad de expresión y me parece perfectamente posible que ocurra lo que tenga que ocurrir, pero si del otro lado tienen que estar disponibles para que yo reaccione como debe ocurrir con cualquier entrevistado."

"Lo que conversamos con Guillermo Muñoz fue muy simple, yo tenía que hacer una situación especial con ellos porque jamás, nunca, en los tres años que llevo en el congreso yo me salgo del edificio para dar un móvil, más, he criticado mucho a la infinidad de diputados que se dedican ha asistir a matinales cuando debieran estar en el congreso trabajando. En ese sentido yo tuve que hacer algo muy especial que fue salir". concluyo indicando.