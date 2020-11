La Fiera cuenta por qué no quedó en la versión chilena de Modern Family "No me iba a acostar por una serie"

La conductora de CHV realizó una fuerte revelación este lunes en un nuevo capítulo de “Socias”. Mientras conversaba con Begoña Basauri, la actriz le preguntó por el casting en el que participó para ser parte de la versión chilena de la conocida serie estadounidense Modern Family.

El personaje que la fiera iba a interpretar era el de Gloria, personaje originalmente interpretado por Sofia Vergara en la sitcom "¡¿Hiciste el casting?! Ah no, atención prensa. Es el personaje perfecto para ti Pamela, hubieras sido como la Sofia Vergara. Pero queremos saber por qué no quedaste, ¿por qué hiciste mal casting?”

La fiera contó que lo hizo bien en el casting, sin embargo desistió por un denigrante motivo " hice un muy buen casting, muy buen casting". comentó explicando Díaz a lo que luego añadió “hice muy buen casting, lo hacía el esposo de la Javiera Contador ( Diego Rougier, director general de la serie) y quedé… Casi”

Continuó con su relato contando que hubieron cosas de la que no se iba a hacer participe "no quedé porque pasaron cosas como casting sabanal” a lo que Basauri le encuentra la razón en haber desistido "ah ya, te sigo. Sí, está bien, porque esas cosas… ¿Para qué? Da lo mismo”. a lo que la Fiera agregó “yo no me iba a acostar por una serie poh”.

Basauri aclaro para evitar malos entendidos que “pero para que se entienda, no con el marido de la Javiera, era con un más alto mando”.

La ex pareja perfecta comentó que había quedado muy desanimada porque quería ser parte de la producción "yo dije ya, chao, no quedé’ y tenía más talento y más ganas que la cresta”

La adaptación chilena de la popular serie tuvo veintitrés capítulos que fueron emitidos por Mega