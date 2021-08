Pamela Díaz desclasifica detalles sobre el reencuentro de rostros de Primer Plano en PH: "Julián quería hacerse el divertido y no le funcionó"

Hace algunos días se dio a conocer la noticia que miembros del extinto programa Primer Plano de Chilevisión, volverían a reunirse en pantalla para un capítulo de Podemos Hablar del mismo canal.

Pamela Díaz, Fran García-Huidobro, Jordi Castell, Carola Julio y Juan Pablo Queraltó, estarán presentes en el espacio de conversación que conduce Julián Elffenibein, quien también fue miembro del mítico programa de farándula.

En el programa que integra en TV+ "Me Late Prime", "La Fiera" comentó como fue el reencuentro con sus ex compañeros. "No puedo decir que lo pasé muy muy muy bien (...) es que siento que el programa fue un poco agresor".

La modelo recordó que en el tiempo que grababan el espacio lo pasaban muy bien y todos tenían una relación muy amena en donde compartían los fin de semana y pasaban mucho tiempo juntos.

Señaló que el animador del espacio estaba tenso: "Julián estaba en una parada casi como que hubiese hecho farándula, como que quería hacerle el divertido y no le funcionó".

Asimismo comentó que durante las grabaciones conversaron un poco entre todos, menos Julián. Ignacio Gutiérrez no fue invitado a la reunión según señala la Fiera por la querella que interpuso en contra el canal, en su lugar, invitaron al periodista Juan Pablo Queraltó.

"Yo hubiera preferido que no invitaran a Queraltó para que no se sienta incómodo", agregó que el comunicador habló super poco durante el espacio ya que los invitados hablaban sobre situaciones que vivieron durante el reconocido programa de farándula.

Explicó que nadie se sentía cómodo: "Estábamos como a la defensiva".

Luego agregó que la reunión debió realizarse de manera distinta, ya que no es secreto de la relación que los rostros tienen actualmente. "No tenemos onda ninguno, ninguno somos amigos"