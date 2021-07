Fran García-Huidobro desmiente haber ofendido a Carmen Gloria Arroyo: "Jamás me habría referido a ella en esos términos"

La animadora de televisión Francisca García-Huidobro, desmintió en su programa online "Cómplices" los dichos de Sergio Rojas en Me Late, respecto a comentarios negativos que habría realizado sobre "La Jueza" Carmen Gloria Arroyo.

En el espacio de TV+, el periodista comentó hace algunos días que "esto es como cuando es el rico y el new rich, el que se hace con plata pero no puede entrar a la aristocracia, que es un poco lo que le pasa a la Jueza”.

“La jueza tenía todos los activos en términos de rating, pero la otra era García Huidobro. Aunque le volara la vida en rating, nunca iba a poder ser una García Huidobro. De hecho, lo dice la misma Carmen Gloria, que la trataban de ordinaria, de rasca, de penca. Se lo dijo a la Pamela Díaz", reveló Rojas.

Sobre esto, la ex animadora de Primer Plano señaló: "En un programa dijeron que yo y otras compañeras de Chilevisión tratábamos de rasca y ordinaria a Carmen Gloria. A mí no me parece gracioso, me parece grave”, expresó la actriz.

“Yo no recuerdo haber escuchado a nadie que se refiriera así de ella, yo tuve un problema particular de las pelucas de Carmen Gloria”.

“Yo tengo no solo el mayor de los respetos sino una admiración profunda por esa mujer, me encanta lo que hace. Entonces cuando empiezas a escuchar y queda establecido que tú dices ciertas cosas que nunca has dicho. Que hiciste cosas que nunca has hecho, que las hiciste en patota más encima, es como, sabes prefiero que no me llames más”, expresó la animadora.

“Se presta para tanta interpretación. No es verdad, yo ni llamo para reclamar, pero después queda la sensación para siempre de que todos en la tele tenemos que ser súper amigos y llamarnos por teléfono. Yo no soy amiga de Carmen Gloria, pero tengo admiración y respeto por su trabajo y jamás me habría referido a ella en esos términos", indicó la animadora.