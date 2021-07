Carmen Gloria Arroyo se indigna con caso de su programa: "Un desagrado haber conversado con usted"

La abogada Carmen Gloria Arroyo se molestó profundamente frente a un caso expuesto en su programa “Carmen Gloria a tu servicio”.

En el espacio se presentó la situación de Roberto de 19 años y Juan Carlos, quien no era su padre biológico pero lo reconoció de manera legal a temprana edad.

Juan Carlos señaló que no podía seguir pagando la pensión, la cual era exigida por Roberto.

En el espacio se expuso que Roberto no ha recibido el apoyo familiar correspondiente y prácticamente se crió solo. Juan Carlos cumplió el rol de padre hasta que el joven tenía 12 años y luego dejaron de verse de manera frecuente.

La madre del joven envió un audio al programa indicando que su ex pareja decidió tomar la paternidad de Roberto. Ambos se conocieron cuando ella estaba embarazada de tres meses.

El hombre señaló que no puede pagar pensión ya que está cesante y que actualmente vivía del Ingreso Familiar de Emergencia.

Mientras conversaban Juan Carlos lanzó una frase que descolocó a los presentes y causó la indignación de la abogada.

“Qué terrible haber reconocido a ese niño, porque yo no me merezco esto, no me lo merezco”, dijo Juan Carlos.

Carmen Gloria Arroyo TVN

“¿Sabe lo que no se merece su hijo? ¡Es tener un poco hombre como padre, como usted!”.

“Uno espera que un hombre que va al registro civil y asume un hijo como tal, tenga la hombría y los cojones, y no que tenga la frase a flor de labios como la dijo usted, una frase vergonzosa, que de lo único que habla, es de su mediocridad. Un desagrado haber conversado con usted, hasta luego“, expresó visiblemente afectada “La Jueza”.