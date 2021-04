Netflix: Todas las películas nominadas al Oscar 2021 que puedes ver en el servicio de streaming

Actualmente, Netflix es el gran favorito para quedarse con una de las estatuillas doradas el próximo 25 de abril, cuando se entreguen los Oscar 2021.

Esto a propósito de que la plataforma de streaming figura en la premiación con 35 nominaciones, contando 11 candidaturas más que las que alcanzó en 2020.

En esta oportunidad, "Mank" de David Fincher y "The Trial of the Chicago 7" de Aaron Sorkin le pavimentaron el camino al servicio para posicionarse de manera cómoda y contundente en la premiación, sobre todo en un año en que los cines han permanecido cerrados debido a la pandemia.

Así, Netflix se acerca cada vez más a su anhelo de conseguir una estatuilla dorada en la categoría de Mejor Película, reconocimiento que ha eludido a la firma desde 2014.

Son casi una veintena los títulos de Netflix que figuran en la nómina de postulantes y los puedes revisar a continuación.

¿Qué películas nominadas al Oscar 2021 se puede ver en Netflix?

Mank

Biopic sobre Herman Mankiewicz, guionista de 'Ciudadano Kane', que repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles, dirigida y estrenada en 1941. La película toma como base un guión escrito por Jack Fincher, padre de David Fincher, antes de morir en 2003.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Cinematografía, Mejor Maquillaje y Peluquería, y Mejor Diseño de Producción.

El Juicio de los 7 de Chicago

En 1969 se celebró uno de los juicios más populares de la Historia de Estados Unidos, en el que siete individuos detenidos durante una manifestación en contra de la guerra de Vietnam fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional. Su arresto se produjo a consecuencia de unos disturbios contra la policía y el juicio, impulsado por el nuevo fiscal general, fue claramente político, dando lugar a una serie de conflictos sociales -manifestaciones, movimientos ciudadanos, impulso de los derechos civiles- que pasarían a la posteridad en una época de grandes cambios en los Estados Unidos.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Actor de Reparto, Mejor Montaje y Mejor Fotografía.

La Madre del Blues

Corre el año de 1927 y Ma Rainey se encuentra grabando una nueva producción discográfica en un estudio de Chicago, Estados Unidos. La situación se empieza a poner tensa por las diferencias entre la llamada Reina del Blues, su agente y el productor. El control de su música es el motivo del enfrentamiento. Entre ellos, se encuentra el trompetista Levee, quien desea tener mayor protagonismo en la escena musical a través de un toque más contemporáneo en las canciones.

Nominaciones: Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado.

5 Sangres

Cuatro excombatientes afroamericanos -Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) y Melvin (Isiah Whitlock Jr.)- regresan a Vietnam en busca de los restos del jefe de su escuadrón, caído en combate (Chadwick Boseman), y de un tesoro que escondieron. Junto al hijo de Paul (Jonathan Majors), se enfrentarán a obstáculos naturales y humanos, y constatarán los estragos causados por la inmoralidad de la Guerra de Vietnam.

Nominación: Mejor Banda Sonora.

Granjagedón

Unas extrañas luces planean sobre el cielo del tranquilo Mossingham anunciando la llegada de visitantes de una lejana galaxia, pero en la granja Mossy Bottom la oveja Shaun y el resto del rebaño siguen haciendo de las suyas… muy a pesar de Bitzer, su perro pastor. Tras esta incursión, una adorable extraterrestre de asombrosos poderes se queda en Tierra, y Shaun ve en ella una oportunidad de diversión alienígena. Pero antes ha de evitar que su nueva amiga sea capturada por una siniestra organización.

Nominación: Mejor Película Animada.

Más Allá de la Luna

Una niña inteligente, decidida y enamorada de la ciencia construye un cohete para viajar a la Luna y demostrar la existencia de una legendaria diosa. Allí la pequeña, de nombre Fei Fei, se verá envuelta en una inesperada aventura y descubrirá un enigmático mundo de criaturas fantásticas.

Nominación: Mejor Película Animada.

Tigre Blanco

Balram Halwai (Gourav) narra su ascenso épico y cargado de humor oscuro de aldeano pobre a empresario exitoso en la India moderna. Astuto y ambicioso, Balram se abre camino para convertirse en chófer de Ashok (Rao) y Pinky (Chopra Jonas), que acaban de regresar de Estados Unidos. La sociedad ha entrenado a Balram para ser una sola cosa, un sirviente, por lo que se vuelve indispensable para sus ricos amos. Pero una noche todo cambia.

Nominación: Mejor Guión Adaptado.

Hillbilly, Una elegía rural

J.D. Vance (Gabriel Basso), un ex-marine del sur de Ohio y actual estudiante de derecho en Yale, está a punto de conseguir el trabajo de su vida cuando una crisis familiar le obliga a volver a la casa que ha intentado olvidar. J.D. debe lidiar con las complejas dinámicas de su familia, incluyendo su inestable relación con su madre, Bev (Amy Adams), y su drogadicción. Alimentado por los recuerdos de su abuela Mamaw (Glenn Close), la mujer resistente y lista que le crió, J.D. intenta llegar a abrazar la huella indeleble de su familia en su propio viaje personal.

Nominación: Mejor Actriz de Reparto, Mejor Maquillaje y Peinado.

La Vida Ante Sí

En la costa de Italia, una superviviente del Holocausto que regenta un centro de día (Sophia Loren), acoge a un chico senegalés musulmán que le robó y vive en la calle.

Nominación: Mejor Canción Original.

Eurovisión La Historia de Fire Saga

Lars (Will Ferrell) y Sigrit (Rachel McAdams) son dos músicos islandeses desconocidos que tienen delante la oportunidad de su vida: representar a su país en el concurso musical más importante del mundo. Ahora podrán demostrar que hay sueños por los que vale la pena luchar.

Nominación: Mejor Canción Original.

Dos Completos Desconocidos

El dibujante Carter James intenta volver a casa, pero tiene un encuentro recurrente que le obliga a vivir el mismo día una y otra vez.

Nominación: Mejor Cortometraje de Ficción.

Una Canción de Amor para Latosha

Un retrato de vibra onírica sobre la joven de 15 años cuya muerte en un tiroteo detonó la revuelta social de 1992 en Los Angeles, California.

Nominación: Mejor Cortometraje Documental.

Si algo me pasa, los quiero

Unos padres devastados y sin ilusiones se enfrentan a un vacío emocional mientras lloran la trágica muerte de su hija.

Nominación: Mejor Cortometraje Animado.

Cielo de Medianoche

Augustine (George Clooney) es un solitario científico que se encuentra en el Ártico, y que trata de contactar con una nave espacial que intenta regresar a la Tierra. Augustine quiere impedir que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a su hogar, donde se ha producido una misteriosa catástrofe global.

Nominación: Mejor Efectos Visuales.

Fragmentos de una Mujer

La vida de Martha y Sean Carson, una pareja de Boston, cambia radicalmente tras perder a su hija durante un parto casero por la negligencia cometida por una matrona a la que posteriormente denuncian ante los tribunales. Comienza entonces un largo vía crucis para Martha, que además de tener que superar el dolor por la pérdida de su hija, tiene que hacer frente a su compleja relación tanto con su pareja como con su madre, una mujer dominante por naturaleza.

Nominación: Mejor Actriz.

Mi Maestro Pulpo

Un cineasta forja una amistad inusual con un pulpo que vive en un bosque de algas en Sudáfrica y aprende mientras el animal comparte los misterios de su mundo.

Nominación: Mejor Documental.

Campamento Extraordinario

Un vistazo a la vida de aquellos que asistieron al campamento de verano para adolescentes discapacitados que tuvo lugar muy cerca de Woodstock, a finales de la década de los 60 y principios de los años 70.

Nominación: Mejor Documental.

El Agente Topo

Sergio es un espía chileno. O algo parecido. Al menos, se le ha ofrecido este trabajo después de un casting organizado por el detective Rómulo, un investigador privado que necesita a un topo creíble para infiltrarse en un hogar de jubilados. La cliente de Rómulo, una hija de una residente, sospecha que su madre podría estar siendo maltratada, por lo que le contrata para descubrir qué es exactamente lo que está sucediendo en la residencia. Sergio, sin embargo, tiene 83 años y no es precisamente el agente 007, por lo que no le resulta nada fácil aprender a manejar la tecnología y la metodología de espionaje. Mientras trata de recolectar pruebas, Sergio entabla amistad con algunos de los jubilados y se da cuenta que la supuesta terrible verdad que buscaba no tiene absolutamente nada que ver con lo que tanto él como Rómulo habían sospechado.

Nominación: Mejor Documental.