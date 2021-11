A doce días del estreno en Netflix de 'Red Notice', la película de acción que tiene como protagonistas a Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, se convirtió en la segunda película más vista del streaming de todos los tiempos con 277,9 millones de horas.

Cabe recordar que esta película muestra a Johnson como un agente del FBI que deberá alinearse con Nolan Booth (Reynolds), para detener a Sarah Black (Gadot) la mejor ladrona del mundo, que está dispuesta de robar el precioso tesoro de Cleopatra.

A esta producción dirigida por Rawson Marshall Thurber, le sigue en tercer lugar 'Misión de Rescate' a cargo de Chris Hemsworth y estrenada el 24 de abril de 2020 con 231 millones de horas.

La lista continúa con 'The Irishman', 'El stand de los besos 2', 'Escuadrón 6', 'Spenser Confidential', 'Enola Holmes', 'Army of the Dead' y 'La vieja guardia'.

¿Cuál es la película más vista de Netflix?

La película más vista de todos los tiempos en Netflix, es 'Bird Box' (A ciegas) que tiene como protagonista a Sandra Bullock que debutó en 2018 y que cuenta la historia de una madre y sus dos hijos quienes deben ponerse a salvo de una misteriosa presencia sobrenatural que lleva a las personas al suicidio. Esta cinta cuenta con 282 millones de horas en la plataforma de streaming.