En Latinoamérica ya se confirmó: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders dejarán Netflix a fin de mes. ¿Llegarán a Disney Plus?

Si aún no has visto algunas de las series de Marvel de Netflix, tienes pocos días para hacer una maratón o ponerte al día. Y es que este viernes se confirmó que las producciones Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher y The Defenders dejarán el streaming en los próximos días.

Las series de Marvel Studios tuvieron su estreno en la plataforma hace varios años ya con la primera temporada de Daredevil, que llegó a su fin con la tercera temporada. Las otras producciones como Jessica Jones con 3 temporadas, Iron Fist con dos y Luke Cage con dos, también saldrán del streaming.

Mientras que The Punisher llegó también a dos temporadas, personaje que tuvo este spin-off tras salir en Daredevil, y también The Defenders, serie que reunió a todos estos héroes.

Estas series llegaron en su momento en un acuerdo con Marvel, claro que estos personajes no podían salir en el UCM hasta cierta fecha, algo que se concretó hace unos años y tuvo el debut de uno de estos héroes en el cine en diciembre, y también un villano en una serie de Disney+.

Ahora que Disney y Marvel Studios ya es dueño completamente de los derechos de estas series y los personajes, y no Netflix, era cosa de tiempo para que se informara que dejarían la plataforma.

En la aplicación ya puedes confirmar que todas estas producciones saldrán a fin de mes, por lo que tienes pocos días para ver alguna de estas temporadas en Netflix.

¿Llegarán a Disney Plus? Es el paso más probable, ya que todas las producciones de Marvel Studios (salvo Spider-Man, que es una colaboración con Sony, dueño de los derechos) están en Disney+, pero aún no se confirma esta información y menos una fecha de llegada de estas series.

De hecho, no sería extraño que estas series en vez de llegar a Disney Plus, lo hagan en Star+ en Latinoamérica. Y es que estas producciones no son muy infantiles y tienen escenas más explícitas que las películas o series del UCM, por lo que Star Plus podría ser la nueva casa de los Defensores.

¿Cuándo saldrán estas series de Netflix?

Netflix informó que Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders estarán disponibles en la plataforma hasta el 28 de febrero del 2022, por lo que el 1 de marzo saldrán del streaming.