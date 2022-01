Sin duda que el Universo Cinematográfico de Marvel ha generado gran expectación entre los fanáticos debido a las múltiples producciones que se esperan para este año tanto en el cine como en el streaming.

Desde el estreno de Spider-Man: No Way Home en diciembre, los fans ya están solicitando a la compañía liderada por Kevin Feige, el pronto debut de algunas cintas como "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", "Thor: amor y trueno", "Black Panther: Wakanda Forever" en la pantalla grande.

Así como también de "Moon Knight", "She Hulk" y "Ms Marvel", entre otros en el servicio de streaming Disney Plus.

De hecho, para este año estaban contemplados nueve títulos nuevos, entre series y películas, sin embargo, un rumor dice que Marvel sacó de su lista de estrenos para 2022, dos programas. ¿De cuáles se trata?

Las producciones que Marvel eliminó de la lista de estrenos para 2022

Según The Direct, Marvel Japón habría actualizado la lista de este año en su sitio web oficial eliminando nada más ni nada menos que Secret Invasion y What If...? temporada 2 de la lista.

Por el momento no se conocen los motivos de esta decisión, pero sin duda tiene relación a la actual pandemia del covid-19.

De esta manera, la nueva lista de lanzamientos para 2022 quedaría de la siguiente manera:

- Caballero Luna: 30 de marzo

- Doctor Strange en el multiverso de la locura: 6 de mayo

- Thor: amor y trueno: 8 de julio de 2022

- Pantera Negra: Wakanda para siempre: 11 de noviembre

- She-Hulk: sin fecha confirmada

- Sra. Marvel: sin fecha confirmada

- Soy grande: sin fecha confirmada