Merlina, protagonizada por Jenna Ortega, es la nueva producción spin off de la plataforma streaming que trae de regreso a una de las familias más queridas de la televisión, nada más ni menos que el clan Adams. La serie está a punto de estrenarse en Netflix y sus fans ya no pueden esperar más.

¿Cuántos capítulos tendrá la primera temporada de Merlina?

8 episodios son los que conforma la primera entrega de Merlina y se estrenan todos el mismo día 23 de noviembre de 2022.

¿Cuál es el argumento de Merlina en Netflix?

Ha pasado más de un año desde que Netflix confirmó un nuevo proyecto cinematográfico de Los Locos Adams. Ahora a punto de estrenarse esta historia bajo la mirada del reconocido cineasta Tim Burton, la serie tiene un argumento centrado en la hija del clan familiar, la misteriosa chica Merlina.

Al comenzar su adolescencia, la joven ingresa a la peculiar Academia Nevermore donde buscará resaltar como estudiante. Sin embargo, ocurren sucesos imprevistos como enfrentarse a su recién descubierta habilidad psíquica e impedir una serie de asesinatos que tiene en jaque a la comunidad local. Pero si eso era poco, Merlina intentará descubrir qué pasó con sus padres 25 años atrás, ya que hay un asesinato entremedio. Todo esto mientras vive una de las etapas más díficiles: la adolescencia.

Jenna Ortega desafía a Tim Burton.

Christina Ricci en conversación con Interview Magazine, aprovechó un momento para invitar a Jenna Ortega, la nueva actriz que interpreta al querido personaje de Merlina con la intención de dialógar sobre los desafíos de la interpretación, la complejidad del personaje, su peculiar atuendo, entre mucho más.

Ortega comentó que su sentido del humor tan seco y directo es un elemento muy parecido a Merlina . "Para mí ese fue el mayor honor, especialmente porque después de las comparaciones me obsesioné con este personaje, con tu interpretación".

Así también, la actriz señaló que Tim Burton no confíaba en su intepretación del personaje. "Recuerdo que Tim no quería que tuviera ninguna expresión o emoción en absoluto. Quería una superficie plana", añadió Ortega, "hubo muchas batallas porque sentí que la gente no siempre confiaba en mí cuando estaba creando mi propio camino en términos del arco del personaje".

Por otro lado, el reconocido cineasta declaró sobre el trabajo de Jenna Ortega, en una entrevista reciente para The A.V. Club. "Es como una actriz de cine mudo en el sentido de que es capaz de transmitir cosas sin palabras. Y ver esa vida interior y las sutilezas fue emocionante. No me puedo imaginar otra Merlina".