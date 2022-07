Me Robaste el Corazón | ¿Cuántas temporadas tiene la teleserie turca y de qué trata la historia?

La exitosa teleserie turca "Me Robaste el Corazón" arribó recientemente a la pantalla nacional en donde cautivó rápidamente a miles de espectadores que posicionan a la producción como uno de los temas más comentados diariamente en redes sociales.

La teleserie cuenta la historia de Eda (Hande Erçel), una estudiante universitaria que vive con su tía ya que sus padres fallecieron y trabaja en la florería de ella para pagar sus preparación profesional en el extranjero.

Sin embargo, todos sus sueños se derrumban cuando Serkan Bolat, el dueño de una firma de arquitectos que prometió becas a los estudiantes, decide cancelarlas.

Ella decide enfrentarlo en la graduación por lo sucedido, por lo que este le ofrece un trato; fingir ser su prometida por dos meses a cambio de que este pague por su viaje a Italia con todo incluido.

Todo esto debido a que su ex novia, Selin, se comprometió con otro hombre y este es su plan para intentar recuperarla. Tras pensarlo mucho Eda acepta el trato, pero agrega otra condición: El deberá darle trabajo en su firma.

La comedia romántica sigue la vida de la pareja ficticia, mientras comienzan a enamorarse en el camino. No sin antes tener que sobrepasar distintos obstáculos que se oponen a la relación.

¿Cuántas temporadas tiene Me Robaste el Corazón?

La serie cuenta con dos temporadas y 52 capítulos de entre 120 y 140 minutos de duración.

Actualmente Mega transmite los nuevos capítulos de la teleserie de lunes a jueves a partir de las 19:00 horas. En streaming la producción se encuentra en HBO Max bajo el nombre de "Love is in the Air" o "será que es amor".