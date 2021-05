Camila Ruíz recuerda episodio de la palta en MC y que la convirtió en blanco de los memes: "Yo me río no más"

La ganadora de la cuarta temporada de MasterChef, Camila Ruíz, estuvo presente en el programa culinario de Chilevisión "La Divina Comida", en donde recordó un episodio que se viralizó en las redes sociales mientras era participante de la competencia gastronómica de Canal 13.

Y es que Camila se convirtió en blanco de las redes sociales cuando los cibernautas captaron el momento justo en donde ella en medio de una prueba estaba pelando una palta y no de la mejor manera, lo que la convirtió en tendencia en Twitter en aquel momento.

"Me molestaban que no sabía pelar una palta en 'MasterChef'. Había una prueba que tenía que hacer unas paltas y yo no la partí por la mitad, si no que dije, 'ya, qué se yo, pelemos esta cuestión para andar más rápido'", recordó la joven.

Sobre el momento señaló: "La pelé con el cuchillo y le saqué la mitad de la cuestión. Acuchillé a la pobre palta, le saqué la mitad de la palta y justo me captaron el 'momento kodak', como que tengo el típico meme como '¿qué pasaría si ves a tu amor pelando paltas de esta forma?', Es una cosa que todos etiquetan abajo 'no, me muero', 'qué atroz'. Yo me río no más", indicó Ruíz.