El pasado miércoles 22 de diciembre se emitió el último capítulo de Hawkeye, la última serie del Universo Cinematográfica de Marvel, que seguía la historia de Clint Barton, el vengador arquero y su intención de pasar la Navidad junto a su familia.

Sin embargo, el héroe tendrá que pasar varios obstáculos y luchar contra varios villanos para poder lograr su objetivo. Para eso, tendrá la ayuda de Kate Bishop, una chica que busa convertirse en la mejor arquera del mundo.

Entre los villanos a los que debieron enfrentarse se encontraban Ronin, Yelena Belova y Kingpin. Pese a que este último, no apareció en toda la serie, en el último capítulo se le pudo ver frente a Maya Lopez. Incluso ella le llega a disparar, pero no se conoce si el villano fallece o no.

El esperado villano que podría continuar en Marvel y no sabías

El actor que interpretó a Kingpin, Vincent D’Onofrio reveló que podría seguir vivo en Marvel Studios y que espera que sigan contando con él.

"Creo que fue a principios de este año en este momento", dijo el actor. "Escuché que Kevin Feige (jefe de Marvel Studios) había pedido mi número, mis representantes me lo dijeron, y él me llamó. No tenía idea de lo que iba a decir. Me pidió que fuera a hacer Ojo de Halcón, que, como puedes imaginar, era extremadamente emocionante".

El intérprete agregó: "Me sorprendió. Tenía la esperanza de que Daredevil sobreviviera de alguna manera incluso después de que nos detuviéramos, pero eso terminó rápidamente. Pero siempre seguí apoyando a los fans y su entusiasmo por Daredevil, y también su entusiasmo por mi personaje, Kingpin. Pero ya sabes, nunca pensé que iba a suceder, así que obviamente fue una agradable sorpresa que Ojo de Halcón fuera una de las cosas que Kevin Feige quería que hiciera. Es increíble".

"Solo puedo esperar que permanezcan abiertos. Eso sería genial. Eso es lo que quiero, y creo que eso es lo que quieren los fans de Kingpin también. Para mí, decir si eso va a suceder o no, es imposible saberlo con certeza». Dijo el actor Vincent D’Onofrio. «Agradezco la cálida bienvenida de todos los fans y de todos los que han estado en las redes sociales pidiendo mi regreso. Es algo grandioso. Para que todos sepan, mi esperanza es que continuemos", concluyó.

La primera temporada de Hawkeye se encuentra disponible en la plataforma de streaming Disney Plus.