Moon Knight terminó este miércoles su primera temporada en Disney Plus, logrando ser bastante exitosa pese a presentar a un héroe completamente distinto a lo que se conocía en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La producción seguía las aventuras de Steven Grant, el empleado de la tienda de regalos de un museo, quien descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector.

A medida que sus enemigos convergen, deben navegar por sus complejas identidades mientas se sumergen en un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto.

Si bien, todavía no se conoce si tendrá un segundo ciclo, esta no será la única producción de Marvel que tendrá su debut en el streaming. De hecho, ya está todo listo para la llegada de un nuevo programa en la plataforma que se sumará a las múltiples producciones de la compañía como WandaVision, Loki, Falcon and The Winter Soldier, What If…?, Hawkeye y la mencionada Moon Knight .

¿Cuál es la próxima serie de Marvel que debuta en Disney Plus?

La siguiente serie que debutará en Disney+ será Ms. Marvel, producción que seguirá a Kamala Khan, una adolescente paquistaní estadounidense de New Jersey que idolatra a Carol Danvers conocida también como Capitana Marvel, y que siempre ha luchado por encontrar su lugar en el mundo.

Su vida rápidamente cambiará cuando obtenga superpoderes como los héroes a los que siempre ha admirado y se enfrente a su nueva labor como una de las cuidadoras del universo.

Ms Marvel, que tiene contemplado su debut para el próximo 8 de junio de 2022, se conectará con The Marvels, la secuela de Capitán Marvel, donde se verá a Monica Rambeau, Kamala Khan y Carol Danvers.