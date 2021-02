"Si yo tuviera 30": Mark Ruffalo y Jennifer Garner comparten nostálgica imagen

Los protagonistas de la icónica película de a principios de 2000, "Si tuviera 30", Jennifer Garner y Mark Ruffalo, se reunieron en las redes sociales. los interpretes de Jenna Rink y Matt Flamhaff compartieron con sus seguidores una tierna postal.

El honor al filme del 2004, Ruffalo publicó una imagen con Garner y señaló "Reconectando con una vieja amiga. ¿Alguien sabe dónde podemos conseguir Razzles en Canadá?"

Garner también compartió la adorable foto en su Instagram, escribiendo: "¡Deseando que el polvo haya funcionado! Y tuve un día perfecto con mi viejo amigo".

El dúo se unira una vez más en la pantalla, con el filme The Adam Project, en el que interpretarán a los padres del personaje de Ryan Reynolds, quien viaja en el tiempo para encontrar a su yo de 13 años y obtener ayuda de su padre científico para salvar el futuro.

Esta no es la primera vez que Garner y Ruffalo comparten nostálgicas imágenes de 13 Going on 30. En abril pasado, Ruffalo conmemoró el aniversario número 16 de la película. "Feliz aniversario a 13 ¡Cumpliendo 30 hoy! ¿Recuerdas cómo era el mundo cuando Razzles estaba de moda? Faltaba ese momento", escribió en aquella oportunidad.

Garner compartió algunos recuerdos de su tiempo en la película el año anterior, celebrando el hito del 15 aniversario de la película. "Los años siguen llegando, pero siempre serán 30, coquetos y prósperos de corazón". haciendo alusión a la frase que dice en la película cuando pide su deseo.