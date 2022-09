Múltiples figuras hollywoodenses han puesto sus ojos en Chile de cara el Plebiscito de Salida que busca Aprobar o Rechazar la propuesta de Nueva Constitución para Chile.

Las reacciones de reconocidas figuras del cine, la televisión y la música se han dado en plena cuenta regresiva de cara a los comicios, y además dando a conocer su postura frente a la decisión que enfrentarán los chilenos este 4 de septiembre.

Sin duda, la posibilidad de cambiar el marco regulatorio para el país capta la atención por su novedad y vanguardia, por lo que no sólo son expertos quienes están atentos a la jugada.

¿Qué personaje de Hollywood se han interesado por el Plebiscito en Chile?

Ciertamente, una de las figuras más reconocidas y cercanas que se ha referido al evento electoral ha sido Pedro Pascal, el actor de Game of Thrones y The Last of Us de ascendencia chilena no se ha guardado nada a la hora de entregar su perspectiva sobre lo que se viene e incluso ha utilizado chilenismos para expresarse.

El siguiente en la lista es Mark Ruffalo, el intérprete conocido por ser el actual Hulk cinematográfico de Marvel, además de figurar en connotadas producciones como Dark Waters y I Know This Much is True, primero lanzó un tuit manifestándose en torno al deber cívico que cumplirán los chilenos este fin de semana, donde indicó: "todos los ojos y la esperanza están puestos en Chile".

Pero posteriormente, a través de Amnistía internacional, su postura se convirtió en todo un nuevo mensaje para los ciudadanos del país.

"Es hora de pasar la página de la crueldad de los años de Pinochet y adoptar una Constitución de un mundo nuevo y cambiante", indicó en un pasaje del video que grabó frente a la cámara.

La más reciente adición en los sentido mensajes dedicados al Plebiscito en Chile vino de la famosa y querida Susan Sarandon, la actriz de 75 años con créditos hollywoodenses como Thelma & Louise, The Rocky Horror Picture Show y más recientemente Encantada.

"Estamos pendientes de Chile. Por el bien de todos nosotros", escribió la artista por medio de su cuenta en Twitter.

Pero eso no es todo. Desde el frente musical, el bajista de Faith No More, Billy Gould, también consideró que tenía que decir lo suyo, dada su estrecha relación con Chile, no sólo gracias a su banda sino por el apoyo que ha entregado a artistas locales como CAF.

Su mensaje fue claro y sin pie a dobles interpretaciones: