En 2012, el actor Mark Ruffalo debutó como Bruce Banner y su alter ego Hulk en The Avengers (2012). La película del Universo Cinematográfico Marvel se convirtió en un éxito. y elevó su ya calificada carrera a niveles insospechados.

A partir de ahí, la fama de Ruffalo se disparó entre los fans, afianzando una carrera que suma tres nominaciones a los premios Óscar, todas en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Esto gracias a sus papeles enThe Kids Are All Right (2010), Foxcatcher (2014) y Spotlight (2015). Esta última fue elegida la mejor película y se llevó el Oscar en esa categoría.

El actor nacido en Wisconsin suma ocho apariciones como Bruce Banner/Hulk, incluyendo cameos en películas como en Capitana Marvel (2019) o Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

En esta jornada, el actor también entró a la arena política chilena, que está a diez días de definir si se Aprueba o Rechaza la propuesta de Nueva Constitución.

En su tuiter (@markruffalo), el actor expone sus intereses y afectos, escribiendo "Esposo, padre, actor, director y defensor de la justicia climática con la mirada puesta en un futuro mejor, más brillante, más limpio y más esperanzador para todos nosotros".

¿Qué tuiteó Mark Ruffalo?

Durante esta jornada, Rania Batrice escribió acerca de la Nueva Constitución: "ICYMI (N. de la R: abreviatura de In Case You Missed It', que significa 'por si te lo has perdido'), consulte este increíble hilo a continuación y regístrese para recibir apoyo. El pueblo de Chile está brindando una hoja de ruta para el resto del mundo, y necesitan nuestro apoyo mientras se lleva a cabo esta votación....".

Ante eso, Ruffalo tuiteó "Todos los ojos y la esperanza puestos en Chile".

El Plebiscito de Salida está programado para el domingo 4 de septiembre.