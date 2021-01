Mark Ruffalo celebra que "el zurullo" Donald Trump dejara la presidencia de Estados Unidos

El actor Mark Ruffalo, una de las celebridades que más se manifestó en contra de la presidencia de Donald Trump, celebró este viernes la salida del ex mandatario desde la Casa Blanca, ante la toma del poder de Joe Biden como el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos.

En la previa a la ceremonia de investidura, el actor se lanzó con dos contundentes tuits a condenar la gestión del empresario mientras estuvo a cargo del gobierno.

"Finalmente se fue. La pesadilla ha llegado a su respectivo final", dijo primero Ruffalo.

Para luego resaltar que "una banda de criminales de la elite Trump fueron perdonados al velo de la noche. La Presidencia de la Taza de Baño Dorada se acabó. Un zurullo es un zurullo sin importar donde repose".

Al mismo tiempo, el intérprete de Hulk en el MCU también envió un mensaje de esperanza a sus seguidores.

"Esto planteado que vamos a estar bien. Desde el desastre habrá renovación, de las heridas crecerá la compasión el carácter, de la división vendrá la claridad, de la desesperación llegará la sabiduría, de las pérdidas tendremos comunión", sentenció el hombre tras el gigante esmeralda de Marvel.

He is finally gone. The nightmare has come to its fitful end. A bunch of trump elite criminals pardoned in the shroud of night. The Golden Toilet Presidency is over. A turd is a turd no matter where it lays.

We are going to be okay. From the wreckage there will be renewal, from the wounds will grow compassion and character, from the division will come clarity, from the despair will come wisdom, from the loss will come community.